Zarabiają po kilkanaście tysięcy złotych na miesiąc. Nowy raport

- Wzrosty w branży prawniczej związane są między innymi z dużą konkurencją o wykwalifikowanych specjalistów, zwłaszcza w obszarach sporów, prawa pracy i podatków. Natomiast rynek IT pierwszy raz od wielu lat przechodzi przez korektę rynkową. Wielu specjalistów IT jest zaskoczonych zmniejszającą się liczbą ofert pracy, a także wydłużonymi projektami rekrutacyjnymi. Wynika to z faktu, iż na rynku jest więcej dostępnych kandydatów oraz firmy, ograniczając budżety, z większą starannością przyglądają się dopasowaniu kandydatów do organizacji – skomentował prezes Antal, Artur Skiba. Jak zauważył, wzrosty płac odnotowują przede wszystkim osoby, które dopiero niedawno rozpoczęły swoją karierę zawodową.