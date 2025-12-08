Logo TVN24
Trudniej o podwyżkę. Firmy ostrożniej planują budżety

stres frustracja biuro praca komputer shutterstock_2494808073
Płaca minimalna w 2026 roku. Propozycja rządu
Źródło: TVN24
Podwyżki wynagrodzeń w przyszłym roku deklaruje 39 procent pracodawców. To osiem punktów procentowych mniej wobec 2025 roku - wynika z badania Randstad. Jednocześnie prawie 80 procent firm chce utrzymać zatrudnienia, a redukcje zapowiada 5 procent firm.

"Rok 2026 przynosi pierwsze od trzech lat wyraźne osłabienie presji płacowej. Jedynie 39 proc. firm planuje podwyżki w ramach noworocznej rewizji wynagrodzeń. Ponad połowa (52 proc.) zamierza utrzymać stawki na tym samym poziomie. To istotna zmiana względem poprzednich lat, gdy rosnące koszty życia oraz wzrost płacy minimalnej wymuszały częstsze aktualizacje płac" - napisano w komentarzu do badania.

Potwierdzenie trendu

Z badania wynika, że największy odsetek deklaracji podwyżek obserwowany jest w sektorach: obsługi nieruchomości i firm (53 proc.), finansów i ubezpieczeń oraz IT (po 45 proc.).

"Wzrosty częściej planują też firmy zatrudniające powyżej 250 osób (43 proc.). W strukturze wysokości podwyżek dominują te w zakresie 2–4 proc. - deklaruje tak aż 52 proc. firm. Wzrosty 4–7 proc. zapowiada 23 proc. organizacji, natomiast podwyżki 7–10 proc. to rzadkość (5 proc.), a powyżej 10 proc. nie pojawiają się wcale" - napisano.

"43 proc. firm zatrudnia obecnie pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie, mimo to aż 65 proc. z nich deklaruje, że wzrost płacy minimalnej nie wpłynie na ich przedsiębiorstwa" - dodano.

shutterstock_2406880799
Chaos i frustracja. Za miesiąc rewolucja w sprawie pensji
Joanna Rubin-Sobolewska
shutterstock_2275160333
Wychowani w "kulturze zap****olu" mówią o nich "śnieżynki". Bez urazy? 
Iga Dzieciuchowicz
shutterstock_2567913645
"Banki będą mówić, że absolutnie tak nie jest". Kto więc zapłaci?
Maja Piotrowska

Autorzy badania wskazują, że plany zatrudnienia na pierwszą połowę 2026 roku potwierdzają trend stabilizacji – 78 proc. firm deklaruje utrzymanie dotychczasowej liczby pracowników.

"Nowe rekrutacje planuje tylko 15 proc. przedsiębiorstw. Jednocześnie widać poprawę w poziomie redukcji. Planuje je 5 proc. firm - to wynik o 3 pkt. proc. niższy niż rok wcześniej" - napisano.

"Najchętniej nowe rekrutacje będą otwierać duże firmy (35 proc. wskazań), a pod względem branży: sektory przemysłu i budownictwa (odpowiednio 23 proc. i 21 proc.). Z kolei obszary obsługi nieruchomości i firm oraz handlu są tymi, gdzie dynamika nowych rekrutacji pozostaje najniższa: tworzenie etatów planuje tam odpowiednio 10 i 9 proc przedsiębiorstw" - dodano.

Dobra kondycja przedsiębiorstw

Z badania wynika, że kondycja finansowa przedsiębiorstw jest lepsza niż rok wcześniej.

"Aż 75 proc. przedsiębiorstw określa ją jako dobrą lub bardzo dobrą. To wzrost o 15 pkt. proc. względem drugiego półrocza 2024 roku. Tylko 3 proc. firm deklaruje złą lub bardzo złą sytuację i odsetek ten zmalał o 4 pkt. proc. rok do roku" - napisano.

"Sektorowo liderami stabilności pozostają branże finansów i ubezpieczeń (88 proc. dobrych ocen), IT (81 proc.) oraz przemysł (78 proc.). Najsłabiej sytuację finansową postrzega sektor obsługi nieruchomości i firm — 7 proc. przedsiębiorstw deklaruje złą lub bardzo złą kondycję. Silnie zarysowuje się też różnica między największymi a najmniejszymi firmami. Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób są o 16 pkt. proc. bardziej skłonne oceniać swoją kondycję jako dobrą niż najmniejsze organizacje" - dodano.

Badanie przeprowadzano w dniach 10-28 października 2025 roku, wzięła w nim udział grupa 1.000 przedstawicieli firm.

pc

Autorka/Autor: wk/ToL

Źródło: PAP Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

