Dla pracownika Rząd zdecydował w sprawie minimalnego wynagrodzenia Wiktor Knowski |

Protest pracowników ZUS w sprawie wynagrodzeń. Związkowcy nie wykluczają głodówki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości płacy minimalnej i minimalną stawkę godzinową na 2027 r.

Rząd chce, aby od 1 stycznia 2027 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4950 zł. Oznacza to wzrost o 144 zł w stosunku do obecnej kwoty, czyli o 3 proc. Stawkę minimalną ustalono na 32,30 zł.

Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 31,40 zł brutto.

"Dzisiaj podjęliśmy decyzję o rekomendacji dla przedstawicieli Rządu, którzy będą rozmawiali z Radą Dialogu Społecznego, dotyczy ona płacy minimalnej" - przekazał premier Donald Tusk na wtorkowej konferencji prasowej.

💬 Premier @donaldtusk ⤵️



Dzisiaj podjęliśmy decyzję o rekomendacji dla przedstawicieli Rządu, którzy będą rozmawiali z Radą Dialogu Społecznego, dotyczy ona płacy minimalnej. Jest także decyzja o podwyżce płacy w sferze budżetowej. pic.twitter.com/JdMU5HEBSF — Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 9, 2026 Rozwiń

O tyle wzrosła płaca minimalna przez ostatnią dekadę

W ciągu 10 lat pensja minimalna wzrosła o 3056 zł. Największa podwyżka była w 2024 r., kiedy to świadczenie wzrosło w sumie o 700 zł. Ostatnia dekada to także wzrost kosztów życia, głównie z powodu inflacji.

Pracownik ma prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to kwota, która mu przysługuje niezależnie od kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy.

Według szacunków MRPiPS płacę minimalną w Polsce w 2025 r. zarabia około 3 mln osób.

Waloryzacja wynagrodzenia minimalnego

Minimalne wynagrodzenie jest corocznie waloryzowane. Rząd do 15 czerwca każdego roku jest zobowiązany przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję w tym zakresie.

W ubiegłym tygodniu resort pracy poinformował PAP, że będzie rekomendował Radzie Ministrów minimalne wynagrodzenie w wysokości 4986 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 32,60 zł. "Oznacza to wzrost odpowiednio o 180 zł (3,7 proc.) i o 1,20 zł (3,8 proc.)" - podał resort.

Proponowana przez resort kwota 4986 zł to 50 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2027, które ma wynieść 9971 zł.

Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 31,40 zł brutto.

Podwyżka płacy minimalnej w ostatnich latach

Największy wzrost płacy minimalnej był w 2023 i 2024 roku. Wtedy też kwotę tę podwyższano dwukrotnie w ciągu roku. Wynikało to z przepisów ustawowych, które mówią, że jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi co najmniej 105 proc. - ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca.

I tak od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrosła do 3490 zł, a od 1 lipca 2023 r. do 3600 zł. W sumie - w porównaniu z 2022 r. - był to wzrost o 590 zł.

Z kolei od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. - 4300 zł. To więcej o 700 zł niż rok wcześniej.

W 2025 r. pensja minimalna wzrosła natomiast do 4666 zł, a w tym roku została podwyższona o 140 zł do 4806 zł brutto. Na rękę jest to około 3605 zł. Wraz z minimalnym wynagrodzeniem o 90 groszy wzrosła także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych, która wynosi teraz 31,40 zł.

Płaca minimalna podawana jest w wartościach brutto, to znaczy przed odliczeniem podatku i składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez pracownika.

OGLĄDAJ: TVN24