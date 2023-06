Podwyżka pensji dla trzech milionów Polaków

1 stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 3490 zł. To był pierwsza w tym roku podwyżka płacy minimalnej . Natomiast minimalna stawka godzinowa wynosiła w pierwszej połowie roku 22,80 zł za godzinę.

Podwyżka płacy minimalnej od 1 lipca 2023 roku

Minimalne wynagrodzenie w 2024 roku - propozycja rządu

Zaproponowano, by od stycznia najniższa pensja wynosiła 4242 zł brutto, a od lipca wzrosła do poziomu 4300 zł brutto. Jeśli chodzi o stawki godzinowe, to propozycja rządu zakłada wzrost od 1 stycznia 2024 roku do 27,70 zł i od 1 lipca 2024 roku - do 28,10 zł.