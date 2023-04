PIT last minute. "Dzięki temu możemy znacznie obniżyć nasz podatek"

Niedługo mija termin rozliczenia PIT za rok 2022. Zazwyczaj czas na złożenie deklaracji upływa z końcem kwietnia, jednak w tym roku - ponieważ 30 kwietnia to niedziela, a ponadto wolny od pracy jest także poniedziałek 1 maja - czasu na dopełnienie formalności jest nieco więcej. Zeznanie za 2022 rok trzeba złożyć najpóźniej 2 maja 2023 roku.

Podatki - kiedy złożyć PIT za 2022 rok?

Dodaje też: - Aby jednak mieć absolutny spokój, że wszystkiego dopełniliśmy jak należy, po ustaleniu naszych całkowitych przychodów rocznych, warto upewnić się, czy usługa Twój e-PIT uwzględni automatycznie wszystkie przysługujące nam ulgi. Jeśli mamy wątpliwości, jeszcze jest czas, by skonsultować sprawę z doradcą i sprawdzić, czy konieczne jest samodzielne sporządzenie rocznego zeznania podatkowego.

Kancelaria podkreśla, że "warto też zadać sobie trud odliczenia ulgi które nam przysługują", gdyż "dzięki temu możemy znacznie obniżyć nasz podatek za ubiegły rok i uzyskać maksymalny zwrot lub zminimalizować podatek do zapłaty".

Przypomina też, że " ulga podatkowa to nasze prawo, które nam przysługuje w określonych, przewidzianych przez ustawodawcę sytuacjach", a "skoro mamy takie prawo, warto skorzystać i zapłacić niższy podatek".

PIT 2023 - ulgi podatkowe

Prawnicy zwracają uwagę, że "ulgi dzielą się na dwie grupy – te, które możemy odliczyć od dochodu oraz te, które możemy odliczyć od podatku". Przy czym "ich lista wraz z kwotami odliczeń, informacją o wymaganych dokumentach i możliwością obliczenia dostępna jest np. na podatki.gov.pl – wystarczy zweryfikować, czy pasujemy do grupy, której dana ulga przysługuje".

Zaznaczono, że nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że w tym roku mamy kilka nowości na liście ulg. - Myślę tu o czterech hitach, takich jak: ulga dla osób poniżej 26. roku życia, ulga dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny i nie pobierają emerytur, ulga dla osób powracających z zagranicy oraz dla rodzin wielodzietnych 4 plus - wymienia Kościańczuk.

- Ulga, z której najczęściej korzystamy to tzw. ulga na dzieci , ale coraz bardziej popularna staje się też ostatnio ulga termomodernizacyjna - dodaje Justyna Kuś, radca prawny z Kancelarii Honestus w Grupie Skłodowscy.

Wyjaśnia też, że "jest to związane z modą na inwestycje, usprawniające naszą infrastrukturę cieplną w domach". Wskazała ponadto, że "rozszerzona została możliwość odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne" i "mamy możliwość obdarowania organizacji pożytku publicznego aż 1,5 procent, a nie jak dotąd 1 procent kwoty podatku".

"Przy odliczeniach istotne jest, by sprawdzić, do jakiej ulgi się kwalifikujemy i czy posiadamy dokumenty, które będzie trzeba przedstawić w razie kontroli z Urzędu Skarbowego" - wskazuje kancelaria podatkowa. Podaje też, że "jeżeli będziemy chcieli skorzystać z ulgi na internet czy ulgi termomodernizacyjnej, musimy mieć dostęp do opłaconych rachunków (faktur)", a "generalnie w każdym przypadku istnieje wymóg posiadania stosownych dowodów, że dana ulga nam przysługuje".