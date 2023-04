Do kiedy trzeba złożyć PIT

Niedługo mija termin rozliczenia PIT za rok 2022. Zazwyczaj czas na złożenie deklaracji upływa z końcem kwietnia, jednak w tym roku - ponieważ 30 kwietnia to niedziela, a ponadto wolny od pracy jest także poniedziałek 1 maja - czasu na dopełnienie formalności jest nieco więcej. Wyjaśniamy, jaka jest ostateczna data złożenia PIT w 2023 roku.

Podatki - kiedy złożyć PIT za 2022 rok?

Każdy podatnik, który uzyskiwał przychody w roku podatkowym 2022, musi złożyć deklarację PIT. Deklarację PIT należy złożyć w odpowiednim do danego rodzaju przychodów formularzu PIT. Podatnicy są zobowiązani do składania rozliczenia w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.