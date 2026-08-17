Dla pracownika W tych zawodach przybyło najwięcej ofert pracy Oprac. Paulina Karpińska |

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Liczba ofert pracy publikowanych w internecie wzrosła w lipcu w porównaniu z czerwcem - wynika z raportu Katedry Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz BIEC. To już czwarty miesiąc z rzędu, w którym przybywa ogłoszeń o zatrudnieniu, choć tempo wzrostu stopniowo wyhamowuje.

Autorzy publikacji zwrócili uwagę, że stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w czerwcu br. wzrosła o 0,1 punktu proc. i znalazła się na najwyższym od maja 2021 r. poziomie 6,1 proc.

W tych województwach najłatwiej o pracę

W lipcu, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, wzrost liczby internetowych ofert zatrudnienia odnotowano w większości województw. Najwięcej nowych ogłoszeń o pracę w skali miesiąca ukazało się w woj. warmińsko-mazurskim, podkarpackim oraz śląskim. Najmniej wakatów pojawiło się z kolei w woj. wielkopolskim, zachodniopomorskim oraz dolnośląskim.

Przekazano, że największy wzrost ofert pracy w skali miesiąca wystąpił w branży edukacyjnej, logistyce oraz spedycji.

"W branży edukacyjnej po długiej serii spadków wakatów przybywa od trzech miesięcy, przy czym w samym lipcu notujemy dwucyfrowy procentowy wzrost. (...) Ogłoszeń o pracy w logistyce przybywa od kwietnia. Po tym wzroście liczba ogłoszonych ofert zatrudnienia znalazła się na poziomie najwyższym od stycznia 2024 r. Wyraźną wzrostową tendencję notujemy również w spedycji" - dodano.

W turystyce z kolei, po lipcowym wzroście liczba ogłoszonych ofert pracy znalazła się na najwyższym od ponad półtora roku poziomie. W usługach w lipcu ukazało się najwięcej ofert pracy od września 2024 r.

Największe spadki liczby ogłoszeń wśród grafików

Z raportu wynika, że w zawodach wymagających wykształcenia w naukach społecznych lub prawnych relatywnie najwięcej nowych ogłoszeń zatrudnienia w skali miesiąca przybyło dla pracowników centrów telefonicznych, działów związanych z zakupami.

"Nieśmiałe ożywienie obserwujemy w finansach oraz w ofertach dla prawników. Największe spadki wystąpiły z kolei dla grafików, pracowników biurowych oraz w bankowości" - dodano.

Z kolei wśród ofert pracy skierowanych do absolwentów nauk ścisłych lub inżynieryjnych wzrost liczby ogłoszeń zatrudnienia w lipcu wystąpił we wszystkich kategoriach z wyjątkiem zawodów informatycznych. Największe wzrosty odnotowano dla pracowników zaangażowanych w handel internetowy, przedstawicieli działów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz dla budowlańców.