Nowa definicja mobbingu i wyższe zadośćuczynienie. Jest projekt zmian

mezczyzna laptop stres depresja shutterstock_290483267
Rynek pracy. Rok 2025 od strony pracownika
Źródło: TVN24
Zbyt sztywna i archaiczna - taka według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest ustawowa definicja mobbingu. Resort chce modyfikacji. Proponowane zmiany mają lepiej zabezpieczać pracowników przed zjawiskiem mobbingu oraz wprowadzać bardziej efektywne procedury zapobiegania przemocy w miejscu pracy.

Według ministerstwa funkcjonująca od ponad dwudziestu lat definicja nie przystaje do rzeczywistości i opiera się na wielu warunkach, które musiałyby być spełnione jednocześnie, by można było stwierdzić mobbing. W praktyce – jak wyjaśnił resort – stanowi to istotną barierę dowodową dla poszkodowanych i niejasności interpretacyjne dla pracodawców.

W czwartek projekt zmian został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Prostsza definicja mobbingu

Projekt zakłada uproszczenie definicji mobbingu i wskazanie cech tego zjawiska. Zmiany zakładają wykluczenie z definicji zachowań incydentalnych.

Według propozycji MRPiPS mobbingiem są zachowania mające charakter nawracający, powtarzający się lub stały, które pochodzą m.in. od przełożonego, współpracownika, podwładnego, pojedynczej osoby bądź grupy. W projekcie uznano też, że działania te mogą mieć charakter fizyczny, werbalny i pozawerbalny.

Uniezależniono również uznanie za mobbing od intencjonalności działania sprawcy lub od wystąpienia określonego skutku. Za mobbing będzie się też uznawać nakazywanie lub zachęcanie do zachowań stanowiących mobbing.

Ponadto projekt zakłada, że minimalna wysokość zadośćuczynienia za mobbing wzrośnie do sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Nowy obowiązek pracodawców

Pracodawcy będą zobowiązani do określenia reguł, procedur i częstotliwości przeciwdziałania mobbingowi w regulaminie pracy lub obwieszczeniu, a także do prowadzenia działań profilaktycznych, reagowania na zgłoszenia i realnego wsparcia osób doświadczających przemocy.

Jednocześnie - jak podało MRPiPS - pracodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności cywilnej, jeżeli firma skutecznie realizowała swoje obowiązki prewencyjne, a mobbing nie pochodził od przełożonego. W takich sytuacjach pracownik będzie mógł dochodzić zadośćuczynienia bezpośrednio od sprawcy (również w minimalnej wysokości sześciokrotności płacy minimalnej). Odpowiedzialność pracodawcy nie wyłącza odpowiedzialności bezpośredniego sprawcy mobbingu.

Aby wzmocnić ochronę osób pokrzywdzonych, sąd, rozpatrując sprawę mobbingową, będzie miał obowiązek zbadać także możliwe naruszenie innych dóbr osobistych pracownika.

Ministerstwo podkreśliło, że projekt dostosowuje prawo do współczesnych warunków pracy i zapewnia godną rekompensatę osobom dotkniętym mobbingiem.

Przyjęcie projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów otwiera drogę do jego dalszego procedowania i skierowania pod obrady Rady Ministrów.

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Song_about_summer/Shutterstock

Praca Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
