W tym zawodzie można zarabiać nawet 90 tysięcy złotych na miesiąc

Około 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie może zarabiać w Polsce osoba przytulająca innych, a spawacz podwodny od 13 do 17 tysięcy złotych - wynika z raportu opisującego niecodzienne zawody firmy Personnel Service. Poławiacz krabów za granicą może zgarniać nawet około 90 tysięcy złoty na miesiąc.

Niecodzienne zawody - niecodzienne zarobki

- Kiedy ktoś podąża za swoją pasją albo szuka niszy, w której wie, że się sprawdzi, to zwrot z takiej inwestycji może przyjść bardzo szybko. I oczywiście nie chodzi o to, by nagle wszyscy rezygnowali z tradycyjnych czy bardziej klasycznych ścieżek kariery - wskazał Krzysztof Inglot z Personnel Service. Jego zdaniem "otwarcie się na niecodzienne możliwości może przynieść sporo korzyści".