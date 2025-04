Ministra: to zagrożenie dla niektórych zawodów

Zagrożone zawody

- Wiemy, że do 2030 roku blisko 40 procent umiejętności posiadanych przez europejskich pracowników stanie się nieprzydatne. Za to będzie ogromne i narastające zapotrzebowanie na nowe zawody, na nowe umiejętności, na kwestie związane z cyberbezpieczeństwem czy z innowacyjnymi technologiami – wymieniała. Dodała, że jest to zarówno szansa, jak i zagrożenie.

Drugim oprócz rozwoju technologii wyzwaniem, na które wskazała, jest demografia i starzejące się społeczeństwo. Jako przykład podała Polskę, gdzie w ostatnich 10 latach przybyło dwa miliony seniorów i seniorek. Według niej należy przekształcać rynek pracy we współpracy z pracodawcami, by osoby w wieku emerytalnym chciały i mogły pozostawać jak najdłużej aktywne zawodowo.

- Nie ma co udawać, że sześćdziesięciokilkuletni pracownik czy pracownica będzie miał dokładnie te same cechy i te same możliwości co dwudziestokilkulatek, ale też nie ma tego samego doświadczenia i wiedzy, tylko znacznie większe - stwierdziła.