Polska płaca minimalna. "Ewenement na skalę światową"

Jak wcześniej zwrócili uwagę ekonomiści PKO BP, według danych rządowych, według danych resortu pracy wzrost płacy minimalnej docelowo do 4300 PLN obejmie 3,6 mln pracowników etatowych. Jeszcze trzy lata temu to było 1,5 mln osób.

Płaca minimalna w Polsce i "ewenement na skalę światową"

- W Stanach Zjednoczonych jest to około dwa procent, a w Europie sześć do siedmiu procent. Natomiast w Polsce poziomy przesunięto tak wysoko, że ponad jedna czwarta Polaków zarabiać będzie w 2024 roku płacę minimalną - wskazał.

Jakie to ma odbicie w rzeczywistości? - Łatwo to pokazać w sferze budżetowej, gdzie płace rosną dużo wolniej niż najniższa krajowa. W tym roku płaca minimalna rośnie 19,6 procent, a pensje w sferze budżetowej rosną 7,8 procent - stwierdził Kamil Sobolewski.

Jak dodał, jeszcze kilka lat temu praktykant w urzędzie skarbowym mógł zarabiać 1,6 tys. złotych, osoba z dwuletnim doświadczeniem 1,9 tys. złotych, a kierownik zespołu 2,8 tys. złotych. - Od tamtej pory płaca minimalna zagalopowała się do 3,6 tysiąca złotych, a w przyszłym roku wzrośnie do 4,3 tysiąca złotych. To oznacza, że osoby, które mają dużo mniejsze kompetencje, nie kształciły się dodatkowo, nie robiły kursów, nie mają studiów specjalistycznych, nie wzięły odpowiedzialności za budżet, za ludzi, za wyniki, zaczynają zarabiać niemalże tyle samo, co kadra kierownicza - wyjaśnił ekonomista.