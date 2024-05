Oferują 15 tysięcy złotych na rękę. Szukają chętnych w Polsce

15 tysięcy złotych netto miesięcznie, premia i zakwaterowanie. To skierowana do Polaków oferta pracy w fabryce Mercedesa, o której napisał "Fakt". Co więcej, nie jest to wcale górna granica stawek.

Jak zauważa "Fakt" Niemcy, to główny cel zagranicznych wyjazdów za pracą wśród Polaków. Szczególnie kusząca może być dla nich oferta, którą w sieci opublikował koncern motoryzacyjny Mercedes-Benz Group AG.

"Poszukujemy mechaników pojazdów dostawczych. Praca w Niemczech, okolice Frankfurtu nad Menem. Wynagrodzenie od ok. 3300-3400 euro miesięcznie netto. Do tego zakwaterowanie w pobliżu miejsca pracy i premia roczna w wysokości 1000 euro" - brzmi oferta pracy.

Praca w niemieckich zakładach Mercedesa. Ile wynoszą zarobki?

W innych ogłoszeniach stawki wahają się od 3 do 3,5 tys. euro, czyli po przeliczeniu od 12,8 do 14,9 tys. zł. Co więcej bardzo często pracodawca oferuje potencjalnym pracownikom także zakwaterowanie na swój koszt i kusi premiami. Ostatecznie więc wychodzi więcej.

Ile zarabia się w Mercedesie? "Fakt" podał skalę zarobków w fabrykach giganta. Początkujący pracownik po przeszkoleniu otrzymuje ok. 3700 euro brutto, pracownik ds. planowania produkcji - ok. 5800 euro, kontroler produkcji - 6200 euro, a inżynier - ok. 700 euro.

