"Pracowały za darmo przez pierwsze półtora miesiąca"

Londyn, Wielka Brytania
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk o reformie PIP
Źródło: TVN24 HD
Przy obecnym tempie zmian kobiety w Wielkiej Brytanii osiągną zarobki równe z mężczyznami dopiero w 2056 roku - pisze "Guardian", przy czym powołuje się na dane brytyjskiego Kongresu Związków Zawodowych (TUC). W Europie lukę płacową ma zwalczać specjalna dyrektywa, na której wprowadzenie Polska ma czas do 6 czerwca.

Według wyliczeń TUC roczna różnica w wynagrodzeniach między mężczyznami a kobietami wynosi średnio 2548 funtów (ok. 12 340 zł).

Raport związków zawodowych wskazuje na to, że przy obecnym tempie zmian w zarobkach luka płacowa między płciami zamknie się najwcześniej za trzy dekady.

Luka płacowa na Wyspach

- Kobiety pracowały za darmo przez pierwsze półtora miesiąca roku w porównaniu do mężczyzn - ocenił sekretarz generalny TUC Paul Nowak.

Dodał też: - Wyobraźmy sobie codzienne przychodzenie do pracy bez otrzymywania pensji. Taka jest rzeczywistość luki płacowej. W 2026 roku to powinno być nie do pomyślenia. Przy stale wysokich kosztach utrzymania kobiety nie mogą sobie pozwolić na straty. Zasługują na sprawiedliwy udział w zyskach.

Analiza wykazała ponadto, że nierówności pogłębiają się wraz z wiekiem. Kobiety częściej niż mężczyźni są obarczane nieodpłatnymi obowiązkami opiekuńczymi, brakuje im też wsparcia w postaci dostępnej opieki nad dziećmi czy elastycznych form zatrudnienia.

Luka płacowa na Wyspach wynosi średnio 12,8 proc. Różnice są widoczne w zależności od branży. Co ciekawe, w gospodarce wodnej kobiety zarabiają o 3 proc. więcej niż mężczyźni. Z kolei w rolnictwie oraz gastronomii różnica na korzyść mężczyzn wynosi tylko 3 proc.

Najgorzej sytuacja wygląda w edukacji (17 proc. różnicy) oraz w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym - gdzie luka płacowa sięga aż 27,2 proc.

Maja Piotrowska

Zapowiedź koniecznych zmian

Paul Nowak podkreślił, że nadzieją na zmianę jest ustawa o prawach pracowniczych wprowadzona w zeszłym roku przez Partię Pracy. Stanowi ona ważny krok w kierunku równości.

Z kolei z badań opublikowanych w sierpniu ubiegłego roku przez "British Journal of Industrial Relations" wynika, że problem luki płacowej może być poważniejszy niż to się na pierwszy rzut oka wydaje. Przez ponad 20 lat różnice w wynagrodzeniach mogły być niedoszacowane, ponieważ brytyjski urząd statystyczny opierał się głównie na danych od dużych pracodawców, co zniekształcało ogólny obraz rynku.

Luka płacowa w Europie i Polsce

W Unii Europejskiej tę kwestię ma regulować dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości. Na wdrożenie tzw. dyrektywy gender pay gap, państwa członkowskie mają czas do 7 czerwca 2026 r.

Według ostatnich danych Eurostatu w 2023 r. kobiety w Unii Europejskiej zarabiały średnio o 12 proc. mniej za godzinę niż mężczyźni.

W Polsce luka płacowa wyniosła 7,8 proc.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad wdrożeniem unijnych przepisów. Opublikowany w połowie grudnia projekt resortu przewiduje m.in. obowiązek sporządzania sprawozdania z luki płacowej w firmach zatrudniających co najmniej 100 osób. Ponadto pracownik będzie mógł uzyskać od pracodawcy informacje na temat swojego poziomu wynagrodzenia i średnich poziomów wynagrodzenia w podziale na płeć w odniesieniu do kategorii pracowników wykonujących jednakową pracę lub o jednakowej wartości.

Opracował Wiktor Knowski/kris

Źródło: "Guardian", PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Nierówność płacRynek pracyWynagrodzeniaŚrednie wynagrodzenie
