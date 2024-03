Krótszy tydzień pracy w Polsce? "Moglibyśmy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu"

Ministerstwo o krótszym tygodniu pracy w Polsce

Ta dyskusja o krótszym czasie pracy rozpala wyobraźnię i entuzjazm wśród związków zawodowych. - Reprezentujemy pracowników, a więc siłą rzeczy uważamy ten pomysł za świetny. Zresztą promujemy go od dawna, jest w naszym programie - zauważył Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Pomysł OPZZ zakłada stopniowe dojście do 35 godzin tygodniowo czasu pracy.

Ale wśród pracodawców ostrożność i kontrargumenty. - Praca to nie tylko obciążenie pracowników, ale również radość konsumentów. Jeżeli lekarze i pielęgniarki będą pracować o 20 procent mniej, to będziemy mieli 20 procent mniej usług medycznych - powiedział Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP.

Mniej pracy za tę samą pensję

Z badań wynika, że z krótszego tygodnia pracy chciałby skorzystać blisko co trzeci (28 proc.) pracownik, pod warunkiem zachowania standardowej pensji. - Czyli chcemy pracować mniej i bardzo byśmy tego chcieli jako pracownicy, ale chcemy dostać tę samą pensję i to jest pewnie powód, dla którego trochę więcej pracowników chce zarabiać tyle samo, a pracować mniej, niż pracodawców, którzy mają płacić tyle samo, ale dostawać mniej godzin pracy - ocenił Inglot.

Mimo to część polskich firm testuje to już na własną rękę. Przykładem jest katowicka firma z branży kreatywnej, gdzie dzień pracy ma nie osiem, a sześć godzin i przynosi widoczne efekty. - Pracownicy mogą przeznaczyć swój czas na to, na co naprawdę chcą po południu, nie muszą się gonić. (...). Nie zauważyliśmy żadnych minusów, spadku obrotów, nic z tych rzeczy, wręcz przeciwnie - podkreślił Szymon Pieczyński, dyrektor zarządzający agencji Kava.