Rewolucja dla pracowników w sprawie dni wolnych. "Przepis jest dość kontrowersyjny"

Zdaniem Moniki Smulewicz, ekspertki od HR i rynku pracy, autorki bloga HR na Szpilkach, największą popularnością wśród pracowników cieszą się rozwiązania dla rodziców. - Po zmianach w przepisach urlop rodzicielski powiększył się o dodatkowe 9 tygodni dla drugiego z rodziców . Oznacza to, że jeśli wcześniej na urlopie była mama, to te dodatkowe tygodnie wykorzystać może jedynie tata - tłumaczy Smulewicz. - Te zmiany oceniam pozytywnie. Rodzice powszechnie z tego rozwiązania korzystają.

- Druga ważna kwestia w temacie urlopów rodzicielskich. W poprzednim stanie prawnym z urlopu rodzicielskiego można było skorzystać po macierzyńskim, co oznacza, że na przykład, jeśli bezrobotna mama nie wykorzystała macierzyńskiego, to tata nie mógł skorzystać z rodzicielskiego - komentuje Smulewicz. - Zmiany w przepisach dały taką możliwość. Młodzi ojcowie myślą inaczej, to jest pokolenie, które chce się angażować w wychowanie dzieci. Dobrze, że przepisy im to ułatwiają - podsumowuje.

Tajemnicza siła wyższa

- To uprawnienie cieszy się najmniejszą popularnością, zapewne dlatego, że jest bezpłatne - mówi Smulewicz. - To znaczy, że pracownik korzystający z niego nie otrzyma za te dni wynagrodzenia - wyjaśnia.

Czterodniowy tydzień pracy

- Moim marzeniem, moim planem, moją wolą jest, by tydzień pracy został skrócony. Jak? To jest tematem dyskusji. Na stole w przestrzeni debaty politycznej leżą dwie propozycje - mówiła w maju w rozmowie z Onetem. Pierwsza to skrócenie tygodnia pracy do 35 godzin. Druga to czterodniowy tydzień pracy, czyli wprowadzenie - być może etapami - wolnych piątków.