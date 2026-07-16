Jak długo będziemy pracować? Nowe prognozy

Katastrofa klimatyczna wpływa na długość ludzkiego życia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Średnio w Unii Europejskiej, na podstawie danych z 2025 roku, osoby w wieku 15 lat i więcej będą pracować 37,5 roku, w porównaniu do 37,2 w 2024.

Od 2016 roku przewidywany czas trwania pracy w UE wzrósł o 2,3 roku - z 35,2 do 37,5.

W tych krajach pracują najdłużej

Obecnie w siedmiu unijnych krajach oczekiwany czas pracy wynosi 40 lat lub więcej. Są to:

Holandia - 44;

Szwecja - 43,4;

Dania - 42,6;

Estonia - 41,5;

Irlandia - 40,7;

Niemcy - 40,2;

Finlandia - 40,1.

Dla porównania, Rumunia (32,7 lat), Włochy (33) i Bułgaria (34,6) mają najkrótsze przewidywane życie zawodowe.

Based on 2025 data, people aged 15 and over in the EU are expected to work on average 37.5 years. 💼



Longest working lives in:

🇳🇱Netherlands (44.0 years)

🇸🇪Sweden (43.4)



Shortest in:

🇷🇴Romania (32.7 years)

🇮🇹Italy (33.0)



👉https://t.co/1vWATGn4Ra pic.twitter.com/sCGAwnrpwF — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) July 16, 2026 Rozwiń