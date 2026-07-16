Jak długo będziemy pracować? Nowe prognozy
Średnio w Unii Europejskiej, na podstawie danych z 2025 roku, osoby w wieku 15 lat i więcej będą pracować 37,5 roku, w porównaniu do 37,2 w 2024.
Od 2016 roku przewidywany czas trwania pracy w UE wzrósł o 2,3 roku - z 35,2 do 37,5.
W tych krajach pracują najdłużej
Obecnie w siedmiu unijnych krajach oczekiwany czas pracy wynosi 40 lat lub więcej. Są to:
- Holandia - 44;
- Szwecja - 43,4;
- Dania - 42,6;
- Estonia - 41,5;
- Irlandia - 40,7;
- Niemcy - 40,2;
- Finlandia - 40,1.
Dla porównania, Rumunia (32,7 lat), Włochy (33) i Bułgaria (34,6) mają najkrótsze przewidywane życie zawodowe.
Źródło: PAP