Systemy antydronowe na Pomorzu. Norwegowie inwestują miliony
- Nowy zakład będzie wspierał polski przemysł i zdolności obronne oraz wzmocni obecność Kongsberga w Polsce. Fabryka stanie się integralną częścią globalnej sieci produkcyjnej Kongsberg, obsługując zarówno Polskę, jak i przyszłych klientów w Europie - powiedział Lie.
Dodał, że pozwoli to na utworzenie 100 nowych miejsc pracy.
Norwegowie i Polacy liderami obronności
Kosiniak-Kamysz podziękował za tę inwestycję i podkreślił, że relacje polsko-norweskie są dziś najlepsze w historii, a oba kraje są liderami odstraszania i obronności na wschodniej flance NATO.
W styczniu Kongsberg i Polska Grupa Zbrojeniowa podpisały kontrakt z Agencją Uzbrojenia na dostawę systemów antydronowych (CUAS), które mają chronić Polskę przed rosnącym zagrożeniem ze strony dronów. Norweska spółka - wraz z polskim APS - to kluczowy partner PGZ przy powstającym systemie antydronowym San.