Dla pracownika Systemy antydronowe na Pomorzu. Norwegowie inwestują miliony Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Sybiha o technologiach dronowych. "Jesteśmy prawdziwym liderem" Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Nowy zakład będzie wspierał polski przemysł i zdolności obronne oraz wzmocni obecność Kongsberga w Polsce. Fabryka stanie się integralną częścią globalnej sieci produkcyjnej Kongsberg, obsługując zarówno Polskę, jak i przyszłych klientów w Europie - powiedział Lie.

Dodał, że pozwoli to na utworzenie 100 nowych miejsc pracy.

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Norwegowie i Polacy liderami obronności

Kosiniak-Kamysz podziękował za tę inwestycję i podkreślił, że relacje polsko-norweskie są dziś najlepsze w historii, a oba kraje są liderami odstraszania i obronności na wschodniej flance NATO.

W styczniu Kongsberg i Polska Grupa Zbrojeniowa podpisały kontrakt z Agencją Uzbrojenia na dostawę systemów antydronowych (CUAS), które mają chronić Polskę przed rosnącym zagrożeniem ze strony dronów. Norweska spółka - wraz z polskim APS - to kluczowy partner PGZ przy powstającym systemie antydronowym San.