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Polski region prymusem w całej Unii Europejskiej

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ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Rynek pracy. Coraz mniej wolnych wakatów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Region Warszawski Stołeczny był w ubiegłym roku unijnym liderem pod względem zatrudnienia - wynika z danych Eurostatu. Jednocześnie w całej Unijnej Wspólnocie pracowało więcej osób niż kiedykolwiek wcześniej od początku prowadzenia takich statystyk.

Polski region stołeczny Warszawski Stołeczny (86,9 proc.) i czeski region stołeczny Praga (86,0 proc.) odnotowały najwyższe wskaźniki zatrudnienia w 2025 r. wśród osób w wieku 20–64 lat wśród regionów NUTS 2 - podał Eurostat.

Jak wyjaśnia stołeczny ratusz, zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. podziałem statystycznym NUTS 2 metropolia warszawska obejmuje 70 gmin i 9 powiatów wchodzących w skład regionu warszawskiego stołecznego. Te powiaty to poza miastem Warszawa, także grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński.

Region Warszawski Stołeczny liderem zatrudnienia w Unii Europejskiej

Jak dodał unijny urząd statystyczny, ubiegłoroczny wskaźnik zatrudnienia w UE był najwyższy od początku serii danych w 2009 r. Jednocześnie pozostawał o 1,9 pkt. proc. poniżej unijnego celu na 2030 r., ustalonego na poziomie 78 proc.

W 2025 r. cel ten osiągnęło lub przekroczyło 115 regionów, czyli 47,1 proc. regionów UE sklasyfikowanych na poziomie NUTS 2.

Eurostat podał, że w sześciu regionach UE wskaźnik zatrudnienia wynosił co najmniej 85 proc.

Na pierwszym miejscu znalazł się region warszawski stołeczny z wynikiem 86,9 proc. Kolejne miejsca zajęły czeska Praga z wynikiem 86 proc., fińskie Wyspy Alandzkie z 85,5 proc. oraz holenderski Utrecht z wynikiem 85,4 proc. W niemieckim regionie Oberbayern wskaźnik zatrudnienia wyniósł 85,1 proc., a w szwedzkim Mellersta Norrland 85 proc.

Unijny cel zatrudnienia na 2030 r. został osiągnięty lub przekroczony m.in. we wszystkich regionach Czech, Irlandii, Holandii i Szwecji. W Niemczech dotyczyło to 34 z 38 regionów, w Portugalii siedmiu z dziewięciu, na Węgrzech sześciu z ośmiu, a w Danii czterech z pięciu.

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Z kraju

Te regiony UE mają największy problem z zatrudnieniem

Jednocześnie 64 z 244 regionów UE miało w ubiegłym roku wskaźnik zatrudnienia niższy niż 74 proc. W grupie tej znalazło się m.in. po 11 regionów Francji, Włoch, Grecji i Hiszpanii oraz siedem z ośmiu regionów Rumunii.

Najniższy wskaźnik zatrudnienia odnotowano we francuskim regionie Majotta, gdzie wyniósł on 36,9 proc. W Gujanie Francuskiej było to 50 proc., we włoskiej Kalabrii 50,3 proc., Kampanii 50,8 proc., a na Sycylii 51,4 proc.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Unia EuropejskaPolskaPracazatrudnienie
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