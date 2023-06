Ojcowie na urlopie. Są najnowsze dane

Świeżo upieczony tata ma prawo do między innymi do dwóch tygodni urlopu ojcowskiego, który przysługuje tylko jemu - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W pierwszych czterech miesiącach roku z tej możliwości skorzystało blisko 57 tysięcy ojców.

Urlop ojcowski - w przypadku urodzenia i przysposobienia

- Jeśli ojciec miał prawo do urlopu ojcowskiego w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. 26 kwietnia 2023 r., to może skorzystać z tego urlopu do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia albo 14. roku życia, o ile nie upłynęły 24 miesiące od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie tego dziecka - wyjaśniła rzeczniczka.

Jak udzielany jest urlop ojcowski?

W przypadku przysposobienia dziecka potrzebne jest prawomocne postanowienie sądu o przysposobieniu lub jego kopia potwierdzona przez płatnika składek albo ZUS za zgodność z oryginałem. Jeśli zasiłek będzie wypłacał ZUS, to pracodawca albo zleceniodawca będzie musiał przekazać do ZUS dokumenty rodzica razem z zaświadczeniem Z-3 albo Z-3a.

Urlop ojcowski - kiedy przysługuje

Po narodzinach dziecka ojciec ma prawo do m. in. do dwóch tygodni urlopu ojcowskiego, który przysługuje tylko jemu. Prawo do wypoczynku przysługuje jednak nie dłużej niż do: