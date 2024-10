Rząd wprowadza dodatkowy urlop

czytaj dalej

Informujemy, że doszło do naruszenia danych dotyczącego serwisu Super-Pharm, służącego do sprzedaży internetowej produktów drogeryjnych i aptecznych. Przyczyną naruszenia był atak hakerski, wykorzystujący lukę w systemie zewnętrznym - przekazała w komunikacie drogeria. Osoby nieuprawnione zyskały dostęp do danych obejmujących między innymi imię i nazwisko, adres e-mail, a także hash hasła do konta.