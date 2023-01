Dni wolne od pracy w 2023 roku. Kiedy wziąć wolne, żeby mieć długi weekend?

Zgodnie z przepisami mamy w sumie 13 dni ustawowo wolnych od pracy w roku. Wypadające w dni robocze święta to możliwość wydłużenia swojego wypoczynku.

Należy przy tym pamiętać, że za dzień ustawowo wolny od pracy wypadający w niedzielę nie przysługuje dodatkowy dzień wolnego. Należy on się natomiast pracownikom, gdy święto wypada w sobotę.

Styczeń 2023

Pierwsza okazja do długiego odpoczynku w 2023 roku była już w styczniu. Święto Objawienia Pańskiego, znane też jako święto Trzech Króli, które jest obchodzone 6 stycznia, wypadało w piątek. Oznaczało to zatem trzydniowy weekend.

Wielkanoc 2023

Wielkanoc w 2023 roku wypada w pierwszej połowie kwietnia. Niedziela Wielkanocna będzie obchodzona 9 kwietnia, co oznacza dzień wolny także 10 kwietnia, czyli w Poniedziałek Wielkanocny. To oznacza trzy dni wolnego z rzędu.

Majówka 2023

W przyszłym roku będzie szansa na dłuższy wypoczynek na początku maja. Obchodzone 1 maja Święto Pracy wypada w poniedziałek, a ponieważ dwa dni później jest Święto Konstytucji 3 Maja, to wystarczy wziąć jeden dzień urlopu (2 maja), aby cieszyć się pięciodniową majówką. Aby cieszyć się dziewięcioma dniami wolnego z rzędu, musimy wziąć dodatkowo dwa dni urlopu (4-5 maja).

Długie weekendy w wakacje

Okazja do kolejnego długiego weekendu będzie w czerwcu, tradycyjnie przy okazji przypadającej zawsze w czwartek Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli święta Bożego Ciała.

W 2023 roku święto Bożego Ciała przypada 8 czerwca, co oznacza, że wzięcie dnia wolnego od pracy w piątek, 9 czerwca, zapewni czterodniowy długi weekend.

Letni długi weekend czeka nas również w sierpniu. Wolny od pracy jest 15 sierpnia, czyli Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz święto Wojska Polskiego, który wypada we wtorek. Tym samym wzięcie dnia wolnego od pracy w poniedziałek, 14 sierpnia, sprawi, że weekend wydłuży się do czterech dni.

Wszystkich Świętych 2023

Okazji do dłuższych weekendów nie zabraknie jesienią. Wszystkich Świętych wypada w 2023 roku w środę. Tym samym wzięcie dwóch dni urlopu (30-31 października), przyniesie nam pięciodniowy długi weekend.

Drugi listopadowy dzień ustawowo wolny od pracy, czyli Święto Niepodległości 11 listopada, przypada w sobotę. To dla osób zatrudnionych na umowę o pracę oznacza prawo do odebrania dodatkowego dnia wolnego. Odbierając ten dzień 10 albo 13 listopada, mamy trzy dni wolnego z rzędu.

Boże Narodzenie 2023

Boże Narodzenie w przyszłym roku wypada częściowo w weekend - 24 grudnia to niedziela, zaś 25 i 26 grudnia to odpowiednio poniedziałek i wtorek. Oznacza to, że świąteczna przerwa bożonarodzeniowa potrwa cztery dni.