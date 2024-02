Dłuższy urlop macierzyński w przypadku wcześniaka. "Czas, żeby podobne rozwiązania pojawiły się w Polsce"

"W Europie ok. 10 proc. wszystkich ciąż kończy się przedwcześnie. Wydaje się to niedużo w porównaniu do porodów terminowych, mimo to wiele krajów pokazało, że matki wcześniaków są ważne i wprowadziło dla nich wydłużone urlopy macierzyńskie. Teraz czas, żeby podobne rozwiązania pojawiły się w Polsce" - podkreśliła Fundacja w informacji prasowej.