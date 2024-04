"Jak wynika z danych systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thornton, w marcu 2024 roku pracodawcy opublikowali na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce około 262,6 tys. nowych ogłoszeń o pracę. To spadek o 19 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2023 roku (kiedy pojawiło się 325,5 tys. ofert) i kontynuacja trendu niskich dynamik notowanych od sierpnia ubiegłego roku" - czytamy w raporcie.

Światełko w tunelu

"Pocieszający jest jednak fakt, że średnia krocząca z ostatnich trzech miesięcy (co wydaje się najlepszą miarą, biorąc pod uwagę wysoką zmienność danych miesięcznych) trzeci miesiąc z rzędu nieco wzrosła – z -17 proc. do -15 proc. Nasze badanie pokazuje więc, że liczba ofert w Polsce nadal się kurczy w dość szybkim tempie, ale trend został przełamany i spadki te przestały się pogłębiać" - wynika z raportu.

Autorzy badania uważają, że jest nadzieja, że w kolejnych miesiącach sytuacja na rynku rekrutacyjnym ustabilizuje się, tzn. spadki będą jeszcze mniejsze, a następnie dynamika wróci do dodatnich odczytów.

"Jest to zbieżne z naszymi prognozami makroekonomicznymi, zgodnie z którymi roczna dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w drugim półroczu wyjdzie na plus po ostatnich ujemnych dynamikach" - czytamy.

Niepokojąco niska liczba ofert pracy sezonowej

W samym marcu było o 28,3 tys. więcej ofert pracy niż w lutym. "Ten wzrost nie jest jednak powodem do optymizmu, ponieważ to normalne, że o tej porze roku ofert przybywa – ruszają bowiem prace sezonowe. Jak pokazuje to wykres obok, w poprzednich latach ten wzrost był często znacznie wyższy. Nawet w marcu 2021 roku, a więc w okresie nasilenia się jednej z fali pandemii, przyrost był większy – liczba ofert pracy wzrosła wtedy o około 43 tys." - wynika z przedstawionych danych.