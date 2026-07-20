Tyle przeciętnie zarabiają Polacy

Fabian: fajnie jest zarobić własne pieniądze Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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GUS podał, że wynagrodzenie miesiąc do miesiąca wzrosło o 2,5 procent. Dane dotyczą sektora przedsiębiorstw, który obejmuje podmioty zatrudniające powyżej dziewięciu osób.

Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie w czerwcu 2026

"Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czerwcu 2026 r. względem poprzedniego miesiąca wynikał z dodatkowych wypłat m.in. nagród, premii, w tym kwartalnych, rocznych, uznaniowych, a także nagród jubileuszowych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń) oraz podwyżek wynagrodzeń - wyjaśnił GUS.

Z kolei przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło w październiku br. o 0,9 proc. rdr. i wyniosło 6375,3 tys. etatów.

Komentarze ekspertów

"Czerwcowe dane z rynku pracy wpasowały się w zasadzie w oczekiwania rynkowe. Płace wzrosły o 5,9 procent rok do roku, zaś zatrudnienie zniżkowało o 0,9 procent rok do roku. W ujęciu odsezonowanym na płacach od dłuższego czasu wiele nowego się nie dzieje..." - ocenili na platformie X analitycy mBank Research.

🇵🇱 Czerwcowe dane z rynku pracy wpasowały się w zasadzie w oczekiwania rynkowe. Płace wzrosły o 5,9% r/r, zaś zatrudnienie zniżkowało o 0,9% r/r. W ujęciu odsezonowanym na płacach od dłuższego czasu wiele nowego się nie dzieje... pic.twitter.com/qXkq29tHnz — mBank Research (@mbank_research) July 20, 2026 Rozwiń

Z kolei analityk Xelion Piotr Kuczyński zwrócił uwagę, że zarówno dane dotyczące produkcji przemysłowej, jak i przeciętnych wynagrodzeń nie zwiększają prawdopodobieństwa ani podwyżki, ani obniżki stóp procentowych.

"W Polsce produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu o 7,6 procent (oczekiwano 7,2 procent), a wynagrodzenie wzrosło o 5,9 procent (oczekiwano 5,6 procent). Dane nie zwiększają prawdopodobieństwa obniżki stóp (podwyżki też nie)" - ocenił.

W Polsce produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu o 7,6% (oczekiwano 7,2%), a wynagrodzenie wzrosło o 5,9% (oczekiwano 5,6%). Dane nie zwiększają prawdopodobieństwa obniżki stóp (podwyżki też nie). — Piotr Kuczyński (@P_W_Kuczynski) July 20, 2026 Rozwiń