"Co, jeśli przyjdzie kontrola albo ktoś życzliwy zrobi mi zdjęcia?"

Maj to tradycyjnie czas pierwszych komunii świętych. "Co, jeśli przyjdzie kontrola z ZUS albo ktoś życzliwy zrobi mi zdjęcia, że przebywałam na imprezie zamiast pod adresem zamieszkania?" - zapytała anonimowo w mediach społecznościowych internautka przebywająca na L4. - W czasie zwolnienia lekarskiego musimy stosować się do zaleceń lekarza szczególnie wtedy, gdy na zaświadczeniu mamy napisane, że powinniśmy leżeć i dochodzić do zdrowia - przekazał biznesowej redakcji tvn24.pl Paweł Żebrowski, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodał, że w pierwszym kwartale 2024 roku zostało wydanych prawie 10 tysięcy decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych.

Na jednej z grup w mediach społecznościowych anonimowa użytkowniczka zadała pytanie o to, czy jeśli jest w ciąży, na zwolnieniu lekarskim, to czy może iść na komunię swojego syna?

"Jestem na L4 ciążowym od marca. W maju mam komunię syna. Czy mogę uczestniczyć we mszy świętej, a później uroczystości komunijnej w restauracji? Co, jeśli przyjdzie kontrola z ZUS albo ktoś życzliwy zrobi mi zdjęcia, że przebywałam na imprezie zamiast pod adresem zamieszkania? Muszę to zgłosić w ZUS?" - czytamy na Facebooku.

ZUS: zwolnienia nie można wykorzystywać na inne aktywności

O odpowiedź poprosiliśmy Pawła Żebrowskiego, rzecznika prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przekazał, że "w czasie zwolnienia lekarskiego musimy stosować się do zaleceń lekarza szczególnie wtedy, gdy na zaświadczeniu mamy napisane, że powinniśmy leżeć i dochodzić do zdrowia".

Na L4 znajduje się cyfra oznaczająca wskazanie lekarskie i informacja czy pracownik może wychodzić z domu, czy na przykład musi leżeć. Wskazanie o numerze "1" to informacja, że chory powinien leżeć i przebywać w domu. Może go opuszczać tylko w celu załatwienia niezbędnych spraw życiowych. Chodzi np o zakupy w sklepie czy w aptece. Natomiast wskazanie lekarskie oznaczone numerem "2" to informacja, że chory może chodzić. Taki kod pojawia się w przypadkach, gdy poruszanie się nie wpływa na stan choroby.

Jak wyjaśnił Żebrowski, "zwolnienia lekarskiego nie można wykorzystywać jak urlopu albo w jego czasie pracować" . - Zwolnienia nie można też wykorzystywać na inne aktywności, które mogłyby wydłużyć okres niezdolności do pracy. W trakcie zwolnienia nie powinniśmy wykonywać żadnych czynności, które mogłyby wydłużyć nasz powrót do zdrowia - dodał.

Jednocześnie podał, że w pierwszych kwartale 2024 roku zostało skontrolowanych 137,2 tys. osób na L4. W tym okresie wydanych zostało 9,8 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę ponad 11 mln 980 tys. zł.

Z kolei w 2023 roku przeprowadzono ponad 461 tys. kontroli. Dalszą wypłatę zasiłków chorobowych wstrzymano prawie 29 tys. osób.

ZUS - kontrole i decyzje wstrzymujące wypłatę zasiłku zus.pl

27 milionów zaświadczeń lekarskich w 2023 roku

Z raportu ZUS wynika również, że w ubiegłym roku zarejestrowano 27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy wystawionych na łączną liczbę 287,2 mln dni absencji chorobowej - z tytułu choroby własnej, opieki nad dzieckiem oraz opieki nad innym członkiem rodziny.

W porównaniu do 2022 r. zaobserwowano spadek liczby dni absencji chorobowej o 0,6 proc. i wzrost liczby zaświadczeń lekarskich o 0,2 proc. - czyli o 50,5 tys. zaświadczeń.

W 2023 r. liczba zaświadczeń lekarskich wystawionych z tytułu choroby własnej osobom ubezpieczonym w ZUS wyniosła 21,9 mln, a liczba dni absencji chorobowej z tych zaświadczeń 237,3 mln.

Autorka/Autor:Joanna Rubin/ToL