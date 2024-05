Czterodniowy tydzień pracy w Polsce. Zaskakujące wyniki sondażu

Czterodniowy tydzień pracy. Polacy zabrali głos

Przedsiębiorcy nie chcą czterodniowego tygodnia pracy

Ministra o skróceniu czasu pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej analizuje obecnie dwa pomysły na skrócenie czasu pracy. Pierwszy to skrócenie tygodnia pracy do 35 godzin. Drugi to czterodniowy tydzień pracy, czyli, jak powiedziała niedawno w Onecie Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wprowadzenie wolnych piątków. Resort przygląda się też rozwiązaniom związanym ze skracaniem czasu pracy w innych państwach, m.in. we Francji i w Niemczech.