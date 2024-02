Największy na świecie test czterodniowego tygodnia pracy. Oto wyniki

Nieco ponad rok temu w Wielkiej Brytanii zakończył się największy na świecie test czterodniowego tygodnia pracy. Okazuje się, że obecnie większość firm, które brały udział w eksperymencie, wciąż pozwala zatrudnionym pracować krócej, a ponad połowa formalnie wprowadziła tę zmianę na stałe.

Przez sześć miesięcy, od czerwca do grudnia 2022 r., 61 organizacji i firm z Wielkiej Brytanii testowało skrócenie tygodnia pracy z pięciu do czterech dni przy zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia.

Jak wynika z raportu, który został opublikowany przez Autonomy, jednego z organizatorów testu, po roku od eksperymentu aż 89 proc. z tych firm nadal utrzymuje czterodniowy tydzień pracy, a 51 proc. uczyniło go stałym rozwiązaniem. Dane nie są pełne, bo dwie firmy nie odpowiedziały na zapytania badaczy przygotowujących raport.

Pracownicy czują się lepiej

Badanie przeprowadzono wraz z organizacją non-profit 4 Day Week Global i 4 Day Week UK Campaign oraz we współpracy z badaczami z uniwersytetów w Cambridge i Oksfordzie oraz Boston College.

Jak zauważa CNN, z raportu wynika, że ​​skutki skrócenia czasu pracy były w przeważającej mierze korzystne zarówno dla pracowników, jak i ich firm. Pod koniec badania pracownicy zgłaszali, że cieszą się lepszym zdrowiem fizycznym i psychicznym, większą równowagą między życiem zawodowym a prywatnym oraz ogólnym zadowoleniem z życia, a także mniejszym zmęczeniem w pracy. Co ważniejsze te efekty działają nie tylko zaraz po zmianie czasu pracy, ale też w kolejnych miesiącach.

- Kluczowym punktem jest to, że ustalenia, jakich dokonaliśmy po pół roku, nie wynikają z efektu nowości ani skutków krótkoterminowych. Efekty te są realne i długotrwałe – stwierdziła Juliet Schor, profesor socjologii w Boston College, która przeprowadziła ankietę wśród pracowników firm biorących udział w badaniu.

Pozytywny wpływ na firmy

Menadżerowie i prezesi 28 firm, którzy zgodzili się na udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania, twierdzili, że czterodniowy tydzień pracy miał pozytywny wpływ na ich organizacje. Rotacja pracowników spadła w połowie przedsiębiorstw, prawie jedna trzecia stwierdziła, że ​​polityka ta zauważalnie poprawiła rekrutację, a 82 proc. zgłosiło korzystny wpływ na dobrostan pracowników.

W raporcie Autonomy podkreślono także metody stosowane przez organizacje w celu utrzymania czterodniowego tygodnia pracy, w tym przegląd norm dotyczących spotkań, komunikacji w pracy i ustalania priorytetów.

"Badanie jasno wykazało, że czterodniowy tydzień pracy nie jest tylko chwilową ciekawostką. Firmom w Wielkiej Brytanii udało się z sukcesem 'utrwalić' ten model" - wskazano.

Prawie połowa z 61 organizacji, które wzięły udział w badaniu przeprowadzonym w 2022 r., działa w branży marketingu i reklamy, usług profesjonalnych oraz sektora non-profit. Pozostała część obejmuje szereg branż, w tym budownictwo, produkcję, handel detaliczny, opiekę zdrowotną oraz sztukę i rozrywkę.

Eksperymenty z krótszym tygodniem pracy

CNN zauważyło, że wezwania do skrócenia tygodnia pracy w ostatnich latach nasiliły się po tym, jak miliony pracowników w czasie pandemii przeszło na pracę zdalną i przestało dojeżdżać do pracy, oszczędzając tym samym czas i pieniądze.

Na całym świecie przeprowadzono szereg eksperymentów z czterodniowym tygodniem. W 2022 roku zakończyła się podobna próba w USA z 33 firmami zatrudniającymi 903 pracowników. Wówczas żadna z 27 firm uczestniczących w ankiecie przeprowadzonej przez 4 Day Week Global nie stwierdziła, że ​​skłania się do powrotu do pięciodniowego tygodnia pracy.

Około 97 proc. z 495 pracowników, którzy odpowiedzieli na dobrowolne ankiety, stwierdziło, że chce, aby czterodniowy tydzień pracy został utrzymany.

Krótszy czas pracy w Polsce?

Dyskusja o krótszym tygodniu czasu pracy dotarła także do polskich pracodawców i polityków. Niedawno, 19 lutego, na antenie pierwszego programu Polskiego Radia Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy, stwierdził, że "czas najwyższy skrócić te cierpienia Polek i Polaków bo jesteśmy jednym z najbardziej zapracowanych społeczeństw w Europie".

- Pracujemy najwięcej w Europie, zarabiamy proporcjonalnie dość mało, jak na standardy, szczególnie zachodnioeuropejskie, i trzeba to zmienić. Jako Lewica składaliśmy już taki projekt w poprzedniej kadencji i złożymy go ponownie. Szczególnie, że Donald Tusk do tego postulatu Lewicy odnosił się dość życzliwie - stwierdził Biedroń.

Polityk wskazał, że "zrobili to Hiszpanie, testują to Niemcy teraz, zrobiono to w wielu innych krajach. Taki jest dzisiaj trend, że generalnie odchodzi się od tego czterdziestokilku godzinnego tygodnia pracy, na rzecz cztero (dniowego - przyp. red.) lub 35 godzinnego dnia pracy".

Biedroń dopytywany o to, kiedy będzie projekt ustawy, stwierdził, że jest to kwestia kilku tygodni. - Wydaje mi się, że dobrze byłoby to skonsultować z ministerstwem rodziny, pracy i polityki społecznej, gdzie zresztą jest nasza ministra, więc ta inicjatywa wyjdzie albo ze strony ministerstwa albo ze strony parlamentarzystów, więc myślę, że to jest kwestia najbliższych kilku tygodni - stwierdził.

Pod koniec stycznia firma farmaceutyczna Herbapol Poznań ogłosiła, że przygotowuje się do wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy.

Autorka/Autor:jw/dap

Źródło: CNN