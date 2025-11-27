Logo TVN24
Redakcja poleca:

Rząd spiera się o reformę. "Decyzja już niedługo"

Posiedzenie rządu
Rząd wybrał ofertę Szwecji na budowę okrętów podwodnych
Reforma Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) jest przedmiotem sporów wewnątrz rządu, choć decyzja ma być już blisko. W czwartek projektem nowelizacji ustawy zajmie się w trakcie posiedzenia Stały Komitet Rady Ministrów - ujawnił Business Insider Poland powołując się na źródła.

Portal doniósł, że decyzja o reformie zostanie podjęta mimo, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wciąż nie odniosło się do uwag zgłoszonych w pisemnym uzgodnieniach prowadzonych przed posiedzeniem SKRM.

Przekształcanie umów zarzewiem sporu

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy to jeden z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy, który zastąpił wcześniejszy - opracowany przez PiS - zakładający oskładkowanie umów zleceń i umów o dzieło. Za realizację nowego kroku odpowiada obecnie MRiPS. Resort zaproponował przekształcanie nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych czy B2B w etaty na trzy lata wstecz. Propozycja wywołała kontrowersje w rządzie.

Prawo ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku, jednak "jest szansa, że rząd przyjmie je w przyszłym tygodniu", jak donosi portal. Projekt w obecnej - trzeciej - wersji ma być bez szans na akceptację "ani przez pracodawców, ani przez wielu członków rządu". Jeśli w trakcie czwartkowego posiedzenia SKRM nie zostanie wypracowany kompromis, to zostanie przyjęty z protokołem rozbieżności, a Rada Ministrów podejmie decyzje o jego ostatecznej wersji.

Budynek Sejmu
Posłowie tną wydatki "świętych krów"
Z kraju
Skutki stresu pracowników odbijają się na działaniu całej firmy
Szykują kontrole. Niektóre firmy mogą nie przetrwać
Dla firm
biuro, biura, budynek
Skrócony czas pracy. "Zainteresowanie przekroczyło nasze oczekiwania"

Resort funduszy ostrzega przed utratą środków z KPO

Z informacji Business Insider Polska wynika, że za szybkim przyspieszeniem prac nad projektem jest Jan Szyszko, wiceminister funduszy i rozwoju regionalnego. W piśmie do sekretarza SKRM Mariusza Skowrońskiego miał podkreślać "konieczność jak najpilniejszego przyjęcia projektu przez Komitet i skierowania pod obrady Rady Ministrów. Wejście w życie ustawy w dniu 1 stycznia 2026 r. jest niezbędne dla wdrożenia reformy A4.7 [...] i uniknięcia bezpowrotnej utraty środków finansowych z KPO".

Problemów ma dostarczać realizacja kamienia milowego A71G. "Działanie to polega na wejściu w życie ustawy, która uprawnia PIP do wydawania decyzji administracyjnych przekształcających umowy cywilnoprawne w umowy o pracę oraz podjęciu szeregu działań mających na celu zwiększenie potencjału PIP" - tak brzmi jego treść.

Do tego mówi o możliwości wymiany danych między PIP a ZUS czy Krajową Administracją Skarbową, prowadzenia zdalnych kontroli oraz o co najmniej dwukrotnie wyższej maksymalnej karze, jaką PIP może nałożyć w postępowaniu mandatowym.

W tym przypadku - jak zauważa BI - konieczne byłyby zmiany ustrojowe przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Publiczne konsultacje trwają już od września i spotykają się z protestami, szczególnie ze strony przedsiębiorców.

Sceptycy zwracają uwagę na koszty

Krytyków nie brakuje również w rządzie. Jak podaje portal, Maciej Lasek (wiceminister infrastruktury - red.) zarzuca, że "w niektórych gałęziach transportu koszt zatrudnienia wyniesie 270 mln zł, zaś koszt przekształcenia umów B2B i zleceń w umowy o pracę ze skutkiem wstecznym wyniósłby w niektórych przypadkach ok. 1,5 mln zł (bez odsetek)". Zdaniem Michała Jarosa (wiceministra rozwoju i technologii - red.) negatywne będą m.in. skutki podatkowe, jak konieczność ponownego obliczenia wymiaru urlopu i stażu pracy.

Źródło: PAP

RCL wystosowało poprawki

Największe zarzuty ma Rządowe Centrum Legislacji - w jego ocenie "ukształtowanie decyzją administracyjną treści umowy o pracę może naruszać konstytucyjne zasady: swobody prowadzenia działalności gospodarczej, wolności wyboru i wykonywania zawodu i wyboru miejsca pracy", jak przekazał BI. Prezeska RCL Joanna Knapińska zaproponowała poprawki do projektu, ze względu na konieczność wykonania kamienia milowego - możliwość wprowadzenia konstrukcji, w której inspektor wyznacza stronom termin na uzgodnienie faktu istnienia i kształtu stosunku pracy, a po drugie zapewni o stanie zgodności z prawem dotychczasowej umowy.

"Uzgodnienie woli stron co do istnienia i kształtu stosunku pracy będzie uwzględnione w treści podejmowanego przez okręgowego inspektora pracy rozstrzygnięcia, a skierowanie sprawy do sądu pracy następowałoby w razie braku zgody stron na zmianę charakteru łączącego ich stosunku prawnego bądź też w przypadku gdy zawarte porozumienie między stronami rażąco narusza interes pracownika" - zaznaczyła.

W efekcie treść umowy byłaby uzgadniana przez przyszłego pracodawcę i pracownika, a do sądu trafiałyby tylko sporne przypadki.

RCL sprzeciwia się również propozycji zmiany typu umowy. W opinii organu skutki wydania decyzji nie mogą działać trzy lata wstecz z uwagi na ich nieprzewidywalność., tylko na przyszłość.

pc

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: "Businness Insider", tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP

KPOMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejRządPaństwowa Inspekcja Pracy
