Podwyżki dla pracowników wielkiej sieci handlowej. Znamy stawki

Jak podano, sprzedawca-kasjer, rozpoczynający pracę w sieci, zarobi od lipca 2023 r. nie mniej niż 4050 zł do 4400 zł brutto, a jeśli ma staż powyżej 3 lat od 4200 zł do 4650 zł brutto.

Wynagrodzenia w innych sieciach handlowych

W Lidl Polska od stycznia początkujący pracownicy zarabiają od 4200 zł brutto do 5150 zł brutto. Po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 4400 zł brutto lub do 5350 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 4600 zł brutto do 5600 zł brutto. Więcej mają też zarabiać pracownicy magazynów oraz menedżerowie sklepów.