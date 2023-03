"Najwyższe w historii" nagrody dla pracowników dużej sieci. Podano wysokość

Nagroda specjalna dla pracowników Biedronki

Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników handlu

Zgodnie z komunikatem firmy, od stycznia 2023 roku pracownicy sklepów zarabiają od 4200 zł brutto do 5150 zł brutto na początku zatrudnienia. "Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 4400 zł brutto do 5350 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 4600 zł brutto do 5600 zł brutto" - mogliśmy przeczytać w komunikacie. Więcej mają też zarabiać pracownicy magazynów oraz menedżerowie sklepów.