Stopa bezrobocia w Polsce. Nowe dane

Stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu wyniosła 5,7 proc. wobec 5,6 proc. miesiąc wcześniej - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w grudniu stopa bezrobocia w Polsce wzrosła do 5,7 proc.

Osłabienie aktywności rekrutacyjnej

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia 2025 r. kształtowała się w przedziale od 3,6 proc. w województwie wielkopolskim do 9,2 proc. w podkarpackim i warmińsko-mazurskim.

Według danych resortu pracy, na koniec grudnia 2025 r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach wzrosła do 888,6 tys. – o 15 tys. osób więcej niż w poprzednim miesiącu, a o 102,5 tys. więcej niż w końcu poprzedniego roku.

"Grudzień zwykle jest miesiącem wzrostu liczby bezrobotnych, co może wynikać z osłabienia aktywności rekrutacyjnej firm – świadczy o tym wysoki spadek liczby ofert pracy dostępnych na rynku" - napisał w komunikacie resort pracy.

W ujęciu bezwzględnym najwięcej bezrobotnych w porównaniu do poprzedniego miesiąca przybyło w województwach podkarpackim i małopolskim (wzrost po 1,7 tys.), śląskim i lubelskim (wzrost po 1,3 tys.). Liczba bezrobotnych nie spadła w żadnym województwie.

W tych zawodach jest najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych

Główne, podane przez bezrobotnych, przyczyny rozwiązywania umów o pracę w grudniu 2025 to: zakończenie pracy z powodu upływu okresu, na jaki zawarta była umowa oraz rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

Natomiast najczęściej wskazywanymi przez bezrobotnych powodami rejestracji w urzędzie pracy było uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego - na ten powód wskazało 42,4 proc. bezrobotnych oraz uzyskanie pomocy w podjęciu pracy (38,6 proc.).

"Sekcje, w których przed rejestracją w grudniu 2025 pracowało najwięcej bezrobotnych: przetwórstwo przemysłowe (13,6 proc. napływu), handel hurtowy i detaliczny (12,9 proc.) oraz budownictwo (7,9 proc.)" - podano w komunikacie MRPiPS.

"Zawody, które posiadało najwięcej (ponad 1,0 tys.) bezrobotnych zarejestrowanych w grudniu 2025: sprzedawca (7,5 proc. napływu), kucharz (2,4 proc.), magazynier (1,7 proc.), mechanik pojazdów samochodowych (1,7 proc.), robotnik gospodarczy (1,7 proc.), fryzjer (1,6 proc.), pomocniczy robotnik budowlany (1,6 proc.), ślusarz (1,6 proc.), technik ekonomista (1,3 proc.), pracownik produkcji (1,2 proc.)" - dodano.

Najczęstszymi powodami wyrejestrowań bezrobotnych z ewidencji urzędów pracy w grudniu 2025 było podjęcie pracy, rozpoczęcie udziału w działaniach aktywizacyjnych oraz brak kontaktu z PUP przynajmniej raz na 90 dni.

Znaczny spadek nowych miejsc pracy

MRPiPS podało, że w grudniu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 20,3 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej – jest to spadek o 18,8 proc. w ujęciu miesięcznym i o 66,2 proc. w porównaniu do grudnia 2024.

"Najwięcej ofert pracy w urzędach pracy w grudniu było skierowanych do pracowników/pracownic biurowych, funkcjonariuszy/funkcjonariuszek Straży Granicznej, pracowników/pracownic produkcji, sprzedawców/sprzedawczyń, pracowników/pracownic utrzymania czystości, magazynierów/magazynierek oraz robotników/robotnic budowlanych" - napisano.

