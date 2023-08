Są nowe dane o bezrobociu w Polsce

Stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2023 roku wyniosła 5,0 procent, czyli tyle samo, co miesiąc wcześniej - poinformował w czwartek Główny Urząd Statystyczny. To wynik zgodny z oczekiwaniami.

Bezrobocie w Polsce - lipiec 2023

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w lipcu 782,4 tys. wobec 783,5 tys. osób miesiąc wcześniej. Oznacza to spadek o 1,1 tys., czyli o 0,1 proc. W porównaniu do lipca 2022 roku liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy spadła o 27,8 tys., czyli o 3,4 proc.

W urzędach pracy w lipcu br. zarejestrowano 102,1 tys. nowych bezrobotnych. To więcej niż przed miesiącem (o 11,6 proc.), ale mniej niż przed rokiem (o 1,4 proc.) - czytamy. Znaczną część, bo 42,5 proc. rejestrujących się bezrobotnych, stanowiły osoby zamieszkałe na wsi.

Ponadto z najnowszych danych wynika, że wśród bezrobotnych zarejestrowanych w końcu lipca br. kobiety stanowiły 53,8 proc., to o 1,4 punktu procentowego mniej niż przed rokiem. Zwrócono uwagę, że w skali roku wzrósł odsetek osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy - z 4,0 proc. do 4,3 proc.

GUS wskazał, że w końcu lipca br. zadeklarowano mniejszą niż przed miesiącem oraz niż przed rokiem liczbę zwolnień grupowych. Jak podano, 137 pracodawców zadeklarowało zwolnienie 18 tys. pracowników, w tym 2,6 tys. osób z sektora publicznego. Z drugiej strony, w miniony miesiącu do urzędów pracy zgłoszono 91 tys. ofert zatrudnienia, o 1,5 proc. więcej niż przed rokiem.

Podkarpacie z najwyższym bezrobociem

Według GUS stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od 2,9 proc. w Wielkopolsce do 8,4 proc. na Podkarpaciu. "W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia obniżyła się w czterech województwach (warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim – po 0,1 p.proc.), wzrosła w województwie małopolskim (również o 0,1 p.proc.), a w pozostałych województwach nie uległa zmianie" - czytamy w komunikacie.

"Spadek aktywności przyniesie niewielki wzrost stopy bezrobocia"

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE), związany z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, wskazał, że "stopa bezrobocia w lipcu pozostała na historycznie niskim poziomie 5 proc. Bezrobocie jest najniższe na tle państw regionu". "Według metodologii Eurostatu stopa bezrobocia wyniosła w Polsce 2,7 proc. – to po Malcie drugi najniższy wynik w UE. Średnio w państwach wspólnoty wynosi ona 5,9 proc." - dodał think tank we wpisie w serwisie X (dawniej Twitter).