Lista zawodów deficytowych w 2023 roku. Są zmiany

Wyniki badania jako pierwsza opisała "Rzeczpospolita". Gazeta zwróciła uwagę, że pogorszenie koniunktury, związane także z wysoką inflacją , sprawiło, że krajowa lista zawodów deficytowych, w których będzie brakować kandydatów do pracy, skróciła się w tym roku z 30 do 27. "Nadal jednak jest na niej wiele specjalności, których niedobór utrudni firmom prowadzenie biznesu, pogarszając też jakość edukacji i opieki zdrowotnej" - zauważył dziennik.

Zawody deficytowe 2023

Na krajowej liście deficytowych zawodów zwraca uwagę brak specjalistów IT, którzy - według badania firmy rekrutacyjnej Hays Poland - pozostaną jednymi z najbardziej pożądanych specjalistów, pomimo widocznych już oznak spowolnienia w branży IT. W tym roku zamierza ich rekrutować prawie cztery na dziesięć firm, a opublikowany jesienią raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Organizacji Pracodawców Usług IT (SoDA) mówił o realnym niedoborze co najmniej 25 tys. specjalistów IT.