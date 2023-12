Kolejna duża sieć zapowiada podwyżki dla pracowników

Aldi o zarobkach pracowników

Zgodnie z zapowiedziami zarobki pracowników w sklepach Aldi w styczniu 2024 roku dla początkującego sprzedawcy będą wynosić od 4910 do 5260 zł brutto. "Oznacza to wzrost pensji na tym stanowisku nawet o 1050 zł. Sprzedawca po dwóch latach pracy otrzyma wynagrodzenie od 5310 do 5660 zł" - czytamy w komunikacie.

Początkujący zastępca kierownika sklepu ma móc liczyć na pensję od 5660 zł do 6060 zł, a po trzech latach - od 6610 zł do 7010 zł. Na stanowisku kierownika sklepu stawki będą się wahały od 7060 zł do 7660 zł w przypadku początkującego pracownika. Z kolei w przypadku kierownika sklepu z kilkuletnim doświadczeniem będzie to przedział od 7960 zł do 8560 zł.