Podwyżka 500 plus. "W stosunku do płacy minimalnej będzie dużo niższe niż w 2016 roku"

Świadczenie wychowawcze 500 plus, nawet po dużej podwyżce w 2024 roku, będzie w stosunku do płacy minimalnej dużo niższe niż w 2016 roku - napisał w serwisie X Ryszard Szarfenberg z Uniwersytetu Warszawskiego.

Od stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie na umowie o pracę będzie wynosiło 4242 złote, a od lipca wzrośnie do 4300 złotych brutto. W połowie września rząd przyjął rozporządzenie w tej sprawie. Od 1 lipca 2023 roku płaca minimalna wynosi 3600 zł brutto.

Z kolei program Rodzina 500 plus wystartował 1 kwietnia 2016 roku. W ramach programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód. Świadczenie zostanie podniesione do 800 zł od stycznia 2024 roku.

500 plus a płaca minimalna

Ryszard Szarfenberg, badacz polityki społecznej, sprawdził jak się ma wysokość świadczenia 500 plus, a w przyszłości 800 plus do szybko rosnącej, głównie ze względu na inflację, płacy minimalnej. Pod uwagę wziął najniższą krajową netto, czyli na rękę.

Z obliczeń Szarfenberga wynika, że na starcie programu 500 plus stanowiło 37 proc. płacy minimalnej netto. Najniższa krajowa wynosiła wówczas 1850 zł brutto, czyli 1355 zł na rękę.

W 2023 roku przy płacy minimalnej na poziomie 3490 zł brutto (2709 zł netto), a od lipca - 3600 zł brutto (2784 zł netto) 500 plus stanowi około 18 proc. najniższej krajowej, a 26 proc. - po hipotetycznym dostosowaniu inflacyjnym.

Z kolei od stycznia 2024 roku świadczenie podwyższone do 800 zł będzie stanowiło 25 proc. wynagrodzenia minimalnego.

Jak napisał w serwisie X (dawniej Twitter) Ryszard Szarfenberg, "świadczenie wychowawcze (500 plus) nawet po dużej podwyżce w 2024 r. będzie w stosunku do płacy minimalnej dużo niższe niż w 2016 r."

500 plus zamienia się w 800 plus

Sejm przyjął w trakcie wakacji ustawę podwyższającą 500 plus do 800 zł miesięcznie od stycznia 2024 roku. Szymon Wieczorek, ekspert ds. gospodarczych Instytutu Jagiellońskiego, w rozmowie z TVN24 Biznes mówił w maju, tuż po ogłoszeniu zapowiedzi PiS w sprawie podwyżki, że z jego wyliczeń wynika, iż podniesienie świadczenia 500 plus do poziomu 800 zł uwzględnia wzrost cen i utratę wartości pieniądza w ostatnim czasie.

W tym samym czasie Rafał Mundry, ekonomista, napisał w serwisie X, że "pierwsza waloryzacja 500 plus od siedmiu lat powoduje, że wartość 500 plus znów będzie na podobnym poziomie co w 2016". Siła nabywcza świadczenia w wysokości 800 zł w kwietniu 2023 roku wynosiłaby bowiem 543,26 zł z roku 2016".

Z zamieszczonych przez niego danych wynika, że 500 zł z kwietnia 2016 warte było w maju 2023 roku 339,54 zł. Oznacza to, że siła nabywcza świadczenia 500 plus spadła od 2016 roku o około jedną trzecią.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Joanna Rubin

Źródło: TVN24 Biznes