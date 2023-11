Żołnierz postrzelił migranta przy granicy z Białorusią

Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia okoliczności postrzelenia migranta przez polskiego żołnierza przy granicy z Białorusią w województwie podlaskim. Ranny trafił do szpitala. Pierwsze ustalenia wskazują, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, strzał miał paść, gdy żołnierz się potknął.

"Doszło do tego wskutek potknięcia się przez żołnierza"

- Z informacji, które mi przekazano, wynika, że doszło do tego wskutek nieszczęśliwego wypadku, potknięcia się przez żołnierza - powiedział prokurator. Ranny trafił do szpitala w Hajnówce.

W zależności od skutków takiego postrzału, żołnierzowi grozi do trzech lub - w przypadku ciężkich obrażeń albo śmierci rannego - do ośmiu lat więzienia.

Operacja "Śluza" - kryzys wywołany przez Łukaszenkę

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod płaszczykiem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewozi ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja trwa.