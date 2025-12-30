Auto zderzyło się z ciężarówką. Nie żyje jedna osoba

Złotoria. Auto zderzyło się z ciężarówką. Zginęła jedna osoba, dwie trafiły do szpitala Źródło: TVN24

Jak informuje młodszy inspektor Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku do wypadku doszło o 4.50 na drodze ekspresowej S8 na wysokości miejscowości Złotoria w kierunku Białegostoku.

Auto zderzyło się tam z ciężarówką. Jak informuje dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku, samochód wjechał w tył tira. Zginęła pasażerka auta.

Auto zderzyło się z ciężarówką Źródło: KWP Białystok

Dwie osoby w szpitalu

- Dwie osoby z samochodu osobowego trafiły do szpitala. Kierowcy byli trzeźwi - zaznacza policjant.

Zablokowana jest jezdnia w kierunku Białegostoku.

- Samochody osobowe kierowane są na drogi serwisowe, natomiast ciężarówki jadące w stronę Białegostoku w Zambrowie kierowane są na drogę wojewódzką numer 66 - informuje mł. insp. Krupa.

Nie żyje jedna osoba Źródło: KWP Białystok

