Zderzenie skutera z ciężarówką, nie żyje 14-latek

Kontrowersyjny plan Rzymu wobec radzenia sobie z napływem migrantów właśnie ruszył. Pierwsza grupa migrantów, która chciała dostać się do Włoch, przewożona jest do nowych ośrodków przejściowych w Albanii. Założeniem inicjatywy jest to, by migranci byli przejmowani już na morzu i trafiali do placówek na czas rozpatrywania ich wniosków o azyl.