Zarzuty dla kolejnej osoby po śmierci 16-letniego Eryka

Śmiertelne pobicie Eryka

"Nie zgadzamy się nie tylko na przemoc, ale też na ludzką znieczulicę"

- Chcemy, żeby to był taki symbol, żeby pokazać, że nie zgadzamy się nie tylko na przemoc, ale też na ludzką znieczulicę. Nikt nie zwrócił uwagi na to, że jest bity młody chłopak, nikt jakoś szczególnie nie zareagował. Nawet jeżeli zostały wezwane jakieś służby, to niestety doszło do tego za późno - powiedziała organizatorka wydarzenia. I dodała: - Chcemy uniknąć napędzania kolejnej przemocy, nie chcemy, żeby przemoc napędzała przemoc, więc lepiej, żebyśmy przeszli w ciszy.