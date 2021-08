Podczas nocnej wizyty zjadł jajecznicę, teraz grozi mu 10 lat więzienia

Włamał się do hostelu, zrobił sobie jajecznicę, zjadł i wyszedł. Później wrócił, wchodząc już głównym wejściem, bo zostawił telefon do naładowania. Teraz grozi mu nawet do 10 lat więzienia.

Pod koniec ubiegłego tygodnia zamojscy policjanci zatrzymali 38-latka, podejrzanego o włamanie do jednego z hosteli w mieście. - W nocy, po wepchnięciu do wewnątrz okna, wszedł do pomieszczenia magazynowego, a następnie do kuchni. Pod nieobecność pracowników, spokojnie, bez pośpiechu zrobił sobie bardzo wczesne śniadanie. Po zjedzeniu jajecznicy, tą samą drogą wyszedł - przekazuje starszy aspirant Katarzyna Szewczuk z lubelskiej policji.