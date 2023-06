Wszedł do kościoła i przebrał się za księdza, nakrył go proboszcz. "Przebieraniec" w rękach policji

Policjanci z Zamościa (woj. lubelskie) zatrzymali 24-latka, który zakradł się do kościoła i przyodział kościelne szaty. Nakryty przez proboszcza zrzucił ubranie i uciekł na pobliską posesję. Ją też opuścił w cudzych ubraniach należących do 21-latka, któremu zabrał także smartwatch. Wcześniej tego dnia spod jednego z bloków ukradł auto.

Policja: pod kościół przyjechał oplem, którego ukradł

Jak podkreślili funkcjonariusze, nie była to jedyna kradzież, jakiej tego dnia dokonał 24-latek. "Zanim wpadł w ręce funkcjonariuszy, wyproszony z kościoła, poszedł do pobliskiej posesji. Wykorzystując nieuwagę 55-letniej właścicielki, wszedł do znajdującej się przy wejściu garderoby. Gdy kobieta spostrzegła intruza, również go wyprosiła. Nie zauważyła, że ten zdążył już założyć ubrania jej 21-letniego syna i w nich opuścić posesję. Później okazało się też, że oprócz odzieży, zabrał należącego do syna smartwatcha" - czytamy w komunikacie zamojskiej policji.