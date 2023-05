Sąd uniewinnił myśliwego, który był oskarżony o zastrzelenie wilka Kosego

czytaj dalej

Jak to jest, że polska duma narodowa, jaką miał być Orlen, na Węgrzech pojawia się obok loga rosyjskiego Łukoilu? Jak to jest, że sprzedaje się aktywa polskiego giganta Arabii Saudyjskiej, która ma różnego rodzaju powiązania z Rosjanami - pytała Agnieszka Pomaska na wspólnej konferencji prasowej z Barbarą Nowacką. Posłanki Koalicji Obywatelskiej poinformowały, że pod koniec ubiegłego roku opozycja złożyła w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury i wniosek do CBA. - Przez ponad pięć miesięcy nie wydarzyło się nic - oświadczyła Nowacka.