Prezydent Zamościa oskarżony o składanie fałszywych zeznań

czytaj dalej

Po zakończeniu szczytu NATO w Wilnie prezydent Andrzej Duda oświadczył, że "gdyby doszło do ataku na Bramę Brzeską, to na nasze terytorium zostałoby skierowanych około 100 tysięcy żołnierzy Sojuszu do natychmiastowej obrony". Powiedział, że "Sojusz Północnoatlantycki po raz pierwszy od czasu zimnej wojny stworzył i zatwierdził plany obronne", co nazwał "przełomową decyzją". Przekazał też, że w języku Sojuszu następuje zmiana w stosunku do Rosji.