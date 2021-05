Ksiądz przyznał, że ukrytymi kamerami nagrywał nastolatki. Wyraził skruchę, a teraz został skazany

Zapadł wyrok sądu pierwszej instancji w sprawie księdza Łukasza P., który przyznał się do nagrywania ukrytymi kamerami nieletnich dziewczyn. Skazany został na półtora roku pozbawienia wolności. Ma też zapłacić zadośćuczynienie na rzecz 30 pokrzywdzonych, łącznie 150 tysięcy złotych.

Sprawa wyszła na jaw latem 2017 roku, kiedy to ówczesny wikary Łukasz P. ukrytą kamerą miał nagrywać w przebieralni na plaży w Chorwacji małoletnią dziewczynkę.

Księdzu przedstawiono siedem zarzutów

Materiał został przekazany do prokuratury w Zamościu. Księdzu przedstawiono siedem zarzutów. - Obejmują one wiele zachowań podejrzanego polegających na posiadaniu treści pornograficznych z udziałem małoletnich, a także utrwalaniu nagich wizerunków różnych osób w wieku od 13. roku życia do 26 lat - informował w kwietniu 2019 roku w rozmowie z tvn24.pl rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Artur Szykuła.