Gdy do mieszkania weszli policjanci, wyrzuciła przez okno narkotyki i wagę do ich porcjowania

W 1940 roku Gerhard Malik wysłał list do swoich rodziców z Klein Strehlitz (dzisiejsze Strzeleczki na Opolszczyźnie). Nie wiadomo, jakie były dalsze losy korespondencji. Niedawno pożółkła koperta ze stemplem sprzed niemal 83 lat trafiła do Urzędu Gminy w Strzeleczkach z prośbą o odnalezienie rodziny autora. Udało się. Wójt - z pomocą mieszkanki, która pamiętała rodzinę mężczyzny - trafił do krewnych Malika. Teraz ci chcieliby się dowiedzieć, co przez lata działo się z listem. - Wszystko to jest dla nas wielką tajemnicą - mówi krewny autora korespondencji.