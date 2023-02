Chciała uniknąć zderzenia z innym autem, wjechała na chodnik. "Potrąciła stojącą przed przejściem 65-latkę"

czytaj dalej

Niebezpieczna kombinacja rekordowo niskich temperatur i silnego wiatru nawiedziła w piątek i sobotę północno-wschodnie Stany Zjednoczone. Z powodu ekstremalnych warunków pogodowych w Massachusetts zmarła co najmniej jedna osoba - małe dziecko. Na Górze Waszyngtona (Mount Washington) w New Hampshire odnotowano najniższą temperaturę odczuwalną w USA w historii pomiarów. Według Agencji Reutera było to -78 stopni Celsjusza.