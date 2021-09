Usłyszał zarzut kradzieży rzeźby z Rynku w Zamościu, gdy wyszedł z aresztu miał ukraść drugą 

Wszystko zaczęło się w czwartek (16 września) w nocy, kiedy to funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei, zauważyli że na jednym z peronów dworca w Zamościu stoją dwie torby . Okazało się, że w środku był m.in. telefon, elektronarzędzia oraz dwie rzeźby z brązu przedstawiające krasnala oraz jaszczurkę.

Wyszedł w sobotę wieczorem. W niedzielę otrzymali kolejne zgłoszenie kradzieży

Właścicielem bagażu okazał się 51-latek z Lublina. Mężczyzna był pijany. Został zatrzymany i usłyszał zarzut kradzieży. 51-latek nie trafił do aresztu tymczasowego i w sobotę wyszedł na wolność.

- Pracujący nad sprawą policjanci ustalili też, że 51-latek również włamał się - w nocy z soboty na niedzielę - do lodówki w ogródku restauracji na zamojskiej starówce. Zabrał z niej kilkadziesiąt butelek piwa, a z szuflady restauracyjnego kredensu - sztućce oraz drewniane koszyczki. Wartość poniesionych strat właściciel restauracji wycenił na kwotę ponad 800 złotych - opowiada policjantka.

Tak wygląda pierwsza ze skradzionych jaszczurek. Druga jest identyczna. Rzeźby stały zwrócone do siebie na hotelowym parapecie Lubelska Policja

Mężczyzna w momencie zatrzymania znów był pijany. Miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Ponownie trafił do policyjnego aresztu.

Kolejne zarzuty kradzieży i decyzja o tymczasowym areszcie

We wtorek (21 września) 51-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Zamościu, gdzie usłyszał zarzuty kradzieży figurki oraz kradzieży z włamaniem do restauracyjnej lodówki.