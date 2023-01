Ruszył proces księdza oskarżonego o molestowanie nieletniego chłopca

Janusz Sęk, obrońca oskarżonego księdza przekazał, że jego klient nie przyznaje się do "głównego zarzutu" postawionego przez prokuraturę. - Możemy uznać to za pomówienia pokrzywdzonego - powiedział. I dodał: - Wszystko przed nami. Jesteśmy po przesłuchaniu podejrzanego, są wyznaczone następne terminy, będą przesłuchiwani świadkowie, w tym pokrzywdzony.

Był komendantem hufca, opiekunem drużyny harcerskiej

W 2018 roku założył drużynę harcerską dla młodzieży. Przez kolejnych kilka lat, jako komendant hufca i opiekun drużyny, jeździł z dziećmi na wycieczki. W 2021 roku do kurii wpłynęło zgłoszenie o molestowaniu chłopca. To, co działo się na plebanii, opisali harcerze. "Kolega raz do niego poszedł po zaświadczenie, a on otworzył w samym szlafroku, z żelem w ręce. Mówił, że robił masaż chłopcu" - wspominał jeden z harcerzy w materiale "Faktów" TVN.