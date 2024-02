Policjanci i żołnierze transportowali przez całą Polskę serce do przeszczepu. Olbrzymie znaczenie miał czas

czytaj dalej

Decyzje w sprawie uchwał dotyczących Trybunału Konstytucyjnego jeszcze nie zapadły. Nie zanosi się na to, by Sejm miał się tą sprawa zająć na najbliższym posiedzeniu - powiedział w poniedziałek w Wilnie marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - Obywatele widzą, że Trybunał Konstytucyjny jest zainfekowany bezprawnością. Wszyscy wiemy, że trzeba to zmienić, więc jest to wyłącznie kwestia kalendarza. Póki co w harmonogramie Sejmu tego punktu nie ma, ale nie oznacza to, że nie może się tam znaleźć - mówił wicemarszałek Piotr Zgorzelski (PSL-TD).