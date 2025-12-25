Ukradł zimne ognie. W więzieniu spędzi 281 dni

Zambr_w-1726757661356

Policjanci dostali zgłoszenie, z którego wynikało, że w supermarkecie w Zambrowie jest złodziej. Przyłapał go pracownika ochrony.

"Okazało się, że mężczyzna ukradł zimne ognie o wartości 8,99 złotych" - poinformowano w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.

Spędzi w zakładzie karnym 281 dni Źródło: KPP Zambrów

Za kradzież oraz za kierowanie w stanie nietrzeźwości

Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach funkcjonariusze ustalili, że 41-latek jest poszukiwany listem gończym. Sąd w Ostrowi Mazowieckiej szukał go za kradzież, natomiast sąd w Zambrowie - za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.

"Mieszkaniec Zambrowa ma do odbycia łącznie karę 281 dni pozbawienia wolności. Trafił już do zakładu karnego" - informuje policja.

